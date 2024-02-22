В Кургане два человека погибли в пожаре в многоквартирном доме

Еще один гражданин пострадал

ТАСС, 22 февраля. Два человека погибли и один пострадал при пожаре в четырехэтажном доме на улице Краснодонская в Кургане. Жители двух подъездов были эвакуированы, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

"Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил оказать помощь жителям пострадавшего от пожара дома по ул. Краснодонская, 7 в Кургане и семьям двух погибших. Возгорание произошло в ночь с 21 на 22 февраля. <…> МЧС были эвакуированы 24 человека - жители двух подъездов. <…> Одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В главке регионального МЧС уточнили, что 10 взрослых и 5 детей спасатели вывели в масках, еще четыре взрослых и четыре ребенка спустили по автолестнице. "Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание площадью 20 кв. м. Всего к тушению привлекалось 28 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается, работает испытательная пожарная лаборатория", - добавили в ведомстве.

Администрация города предоставила автобус эвакуированным гражданам, для них подготовили пункт временного размещения. "После ликвидации возгорания часть эвакуированных жителей вернулась в свои квартиры, которые не пострадали от огня, часть разместилась у родственников, расселение не потребовалось. Во время пожара дом обесточили. <...> Электроснабжение дома восстановлено, обесточенными остаются три квартиры. Остальные коммуникации дома также функционируют в штатном режиме", - уточнили власти.

По данным правительства региона, по факту пожара создан штаб. Губернатор области Вадим Шумков поручил оказать помощь в восстановлении пострадавших во время пожара квартир, а также помощь в организации похорон погибших.