В Черногории экстрадируют соучредителя стартапа Terraform Labs До Квона в США

Выдачи предпринимателя одновременно потребовали Соединенные Штаты и Южная Корея

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Соучредитель криптовалютного стартапа Terraform Labs До Квон, задержанный в 2023 году в Черногории, будет экстрадирован в марте в США по решению суда Черногории. Об этом сообщила газета Financial Times.

Его выдачи одновременно потребовали США и Южная Корея. Однако судьи высказались за экстрадицию предпринимателя за океан после подачи Terraform Labs в январе заявления на защиту от банкротства в США.

Адвокаты До Квона могут обжаловать решение суда в течение трех дней.

Предприниматель был задержан 23 марта 2023 года в аэропорту Подгорицы с поддельными документами. Terraform Labs, разработавшая токены TerraUSD (UST) и Luna, была основана в 2018 году. Весной 2022-го падение этих криптовалют повлекло за собой убытки инвесторов, превышающие $40 млрд.