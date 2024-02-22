На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием полицейской машины

Пострадали четыре человека

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Служебная машина столкнулась с другим автомобилем на северо-востоке Москвы, в результате пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, в 20:06 мск на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна произошло ДТП с участием двух транспортных средств, одно из которых является служебным автомобилем. В результате аварии пострадали четыре человека, которым понадобилась медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в ДТП попала полицейская машина.