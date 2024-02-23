В Индии в столкновениях с фермерами сотрудник полиции получил ранения

Как сообщил телеканал NDTV, правоохранители применили снаряды со слезоточивым газом

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Офицер полиции получил ранения в ходе очередных столкновений между правоохранителями и протестующими фермерами в округе Хисар штата Харьяна. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его информации, во время столкновений правоохранители применили снаряды со слезоточивым газом, а протестующие бросали в полицейских камни.

Объединения фермеров и крестьянские профсоюзы объявили пятницу траурным "черным днем" и демонстративно сожгли чучело премьер-министра Индии Нарендры Моди. Как сообщает газета The Print, протестующие также сожгли чучела министра внутренних дел Амита Шаха и главного министра штата Харьяна Манохара Лала Хаттара. Полицию штата они обвиняют в применении против них "неоправданной силы".

Участники акции таким образом почтили память фермера, погибшего в среду в ходе столкновений с полицией на границе штатов Пенджаб и Харьяна. На прошлой неделе тысячи фермеров начали протестное шествие к индийской столице, но были остановлены силами безопасности примерно в 200 км к северу от города, против них были использованы водометы и слезоточивый газ.

Шествие началось 13 февраля. Все это время власти пытались убедить аграриев прекратить протесты, но те обвиняют правительство в нежелании договариваться. В среду власти опять предложили протестующим аграриям провести новый раунд переговоров. Ответа от фермеров пока не поступило. На прошлой неделе лидеры фермеров сообщили журналистам, что они приехали с достаточным количеством еды и других необходимых продуктов, которых хватит на шесть месяцев, и не разойдутся, "пока все проблемы не будут решены".

Фермеры добиваются принятия закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию, власти заявили, что готовы закупать по минимальным гарантированным ценам только кукурузу, хлопок и бобовые. Протестующие требуют распространить эту меру на 23 основные сельхозкультуры. Они также добиваются внедрения комплексного страхования урожая для лучшего управления рисками, настаивают на введении пенсионного обеспечения для всех фермеров и сельскохозяйственных рабочих старше 60 лет (сейчас не все крестьяне имеют пенсии), причем в размере не менее 10 тыс. рупий (порядка $120). Крестьяне также хотят облегчения долгового бремени, правительственной компенсации их долгов банкам, снижения некоторых налогов, выдвигают ряд других требований, в том числе о выходе Индии из режима ВТО. Власти в ответ заявляют, что многие требования фермеров "абсолютно неприемлемы и невыполнимы".