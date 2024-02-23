Reuters: не менее 15 человек погибли в Эфиопии при ударе с воздуха

Удар был нанесен 19 февраля примерно в 24 км от мест сражений армии Эфиопии и ополченцев в регионе Амхара

НАЙРОБИ, 23 февраля. /ТАСС/. Как минимум 15 человек погибли в результате авиаудара в Эфиопии в регионе Амхара. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, удар был нанесен еще в понедельник примерно в 24 км от мест сражений армии Эфиопии и ополченцев. Жертвами стали пассажиры грузовика, который перевозил их между соседними деревнями. По разным данным, речь идет о 15-30 погибших.

С июля 2023 года в результате боестолкновений между ополченцами FANO и эфиопскими войсками погибло уже 200 человек, отмечает агентство.

Конфликт в Амхаре начался менее чем через год после того, как правительство достигло мирного соглашения с повстанцами в соседнем Тыграе в ноябре 2022 года, что ознаменовало конец двухлетней гражданской войны в регионе, в которой погибли сотни тысяч людей. Ополченцы в Амхаре сражались на одной стороне с военными армии Эфиопии.