NORAD перехватило над Ютой высотный аэростат

Как сообщили в командовании, он не угрожал национальной безопасности страны

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили над штатом Юта высотный аэростат, он не представлял угрозы для национальной безопасности США. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на командование.

"В тесном сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) NORAD заметило маленький аэростат на высоте 43-45 тыс. футов (13,1-13,7 км - прим. ТАСС). Аэростат был перехвачен истребителями NORAD, которые определили, что он не был маневренным и не представлял угрозы национальной безопасности", - говорится в заявлении военных.

Отмечается, что NORAD продолжит следить за объектом и поддерживает тесный контакт с FAA для обеспечения безопасности полетов.

В начале февраля 2023 года власти США обнаружили над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, которая значительно превышала стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. Как утверждается, он не представлял угрозы для людей на земле. Позднее американские ВС сбили в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов этот "разведывательный воздушный шар", который, как считает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с этими событиями госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Китай.

МИД Китая выразил протест против нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.

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