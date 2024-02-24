В Липецкой области произошел пожар в одном из цехов НЛМК

Пострадавших нет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Тelegram-канале.

"Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", - написал он.

Губернатор добавил, что, по неподтвержденной спецслужбами информации, причиной пожара стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют.

Артамонов добавил, что все спецслужбы области переведены в режим максимальной готовности.