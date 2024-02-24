В Балашихе жилец многоэтажного дома угрожает соседям саблей

В правоохранительных органах сообщили, что причины происходящего устанавливаются

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Один из жильцов многоэтажного жилого дома в Балашихе бросается с саблей на соседей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в микрорайне Кучино, на улице Речной, дом 15. Один из жильцов с саблей в подъезде бросается на соседей, угрожает им", - сказал собеседник агентства.

Так, по его словам, мужчина угрожал соседке с 13-го этажа, она не смогла выйти из квартиры из-за угроз холодным оружием.

Причины происходящего устанавливаются. Требований мужчина не высказывал.