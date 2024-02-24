В Удмуртии при пожаре в деревянном доме погибли два человека

В ликвидации огня участвовали 20 человек и 9 единиц техники

ТАСС, 24 февраля. Два человека погибли в результате пожара в деревянном одноэтажном доме в деревне Новая Вамья Удмуртской Республики. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о возгорании в деревне Новая Вамья поступило в 19:20 (18:20 мск) 24 февраля. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем. <…> К сожалению, во время разбора последствий, были найдены погибшими мужчина 1982 года рождения и женщина 1983 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ликвидация пожара на площади 60 кв. м была объявлена в 20:07 (19:07 мск). К ликвидации привлекались 20 человек личного состава и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники.

В настоящее время дознавателями МЧС России и следственными органами устанавливаются причины произошедшего.