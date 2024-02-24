СМИ: в стычках с фермерами на парижской сельхозвыставке пострадали восемь полицейских

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес отметил, что за насильственные действия задержали шесть человек

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Восемь французских правоохранителей пострадали в ходе столкновений с фермерами на парижском Международном сельскохозяйственном форуме во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

"В первый день работы салона в столкновениях с фермерами пострадали восемь полицейских, в том числе двое получили серьезные травмы", - сказал Нуньес. Он отметил, что за насильственные действия задержаны шесть человек.

Макрон осудил тех посетителей форума, которые, по его словам, "пришли на выставку исключительно, чтобы ломать все вокруг и производить как можно больше шума".

По информации BFMTV, в беспорядках на выставке участвовали около 400 человек. По данным газеты La Provence, для обеспечения порядка были привлечены две роты мобильных сил жандармерии и не менее шести рот полицейского спецназа.

Во время визита Макрона группа фермеров неоднократно пыталась прорваться к президенту, но путь им преграждали полицейские. Из-за потасовок между аграриями и полицейскими открытие выставки для публики пришлось перенести на несколько часов. Однако президент не только не сократил, но даже продлил свое пребывание на форуме. В общей сложности он провел там 13 часов.

На встрече с представителями фермерских ассоциаций Макрон пообещал им дополнительные меры поддержки, а также заявил, что в ближайшие три недели проведет встречи как с профсоюзами фермеров, так и с торговыми сетями для разработки всеобъемлющего плана поддержки сельского хозяйства.

Протест фермеров

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь рассказал о нескольких предложениях о потенциальных уступках фермерам, в том числе о возможности не повышать акциз на дизельное топливо для спецтехники.