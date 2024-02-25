В Ярославской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

Еще четверо пострадали

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на автодороге Мышкин - Некоуз в Ярославской области. В аварии три человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону.

"25 февраля около 09:40 на автодороге Мышкин - Некоуз в районе д. Ступино произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Kia", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли, четверо получили травмы. "На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.