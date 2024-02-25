Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение могилы советского солдата в Молдавии

Как стало известно ранее, вандалы разрушили обелиск на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, который расположен на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить дело по факту осквернения могилы советского солдата в Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В СМИ опубликована информация о разрушении обелиска, установленного на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Васильевича Колбинского на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе. Сообщается, что гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента. Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

В субботу стало известно, что вандалы разрушили обелиск на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, который расположен на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.

Подобные акты вандализма в Молдавии происходят регулярно после того, как к власти в стране пришли проевропейские партии. С памятниками Великой Отечественной войны призывают бороться некоторые политики правящей Партии действия и солидарности, которые выступают за вхождение республики в состав Румынии. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.