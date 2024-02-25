Силы ПВО сбили БПЛА на подлете к Белгороду

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 25 февраля. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на подлете к Белгороду.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как уточнили в Минобороны России, попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА была пресечена около 23:00 мск.