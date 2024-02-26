Жителя Читы приговорили к 6,5 года колонии за уклонение от прохождения военной службы

Он также украл у сослуживца 37 тыс. рублей

ТАСС, 26 февраля. Читинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к 6,5 года колонии военнослужащего из Читы, самовольно покинувшего воинскую часть и похитившего деньги у сослуживца. Об этом сообщается в Telegram-канале Второго восточного окружного военного суда.

"Читинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Алексею Поворотову. Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы 5 декабря 2022 года самовольно, без уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств оставил воинскую часть и убыл к месту жительства в Читу", - говорится в сообщении.

Также он похитил 37 тыс. рублей, используя банковскую карту своего сослуживца.

Суд назначил ему наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.