Более 600 человек не могут вылететь из Норильска из-за сильного ветра

Объявлены задержки рейсов в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Хатангу и Диксон

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Более 600 пассажиров в аэропорту Норильска не могут вылететь из-за сильного ветра, объявлены задержки рейсов в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Хатангу и Диксон. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В международном аэропорту Норильска имени Н. Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (ветер) ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании "Красавиа", "Сибирь" и "Нордстар" в города Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и с. Хатанга, пгт Диксон. <…> Вылета ожидают более 600 пассажиров", - говорится в сообщении. Прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на Таймыре сильный ветер до 25-30 метров в секунду, низовая метель. "Из-за низовой метели автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического и рейсовых автобусов", - пояснили в региональном главке МЧС.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края.