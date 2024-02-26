Минюст подал иск в суд о ликвидации общества эстонской культуры в Петербурге

Судебное заседание по делу назначили на 26 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск регионального управления Министерства юстиции России о ликвидации местного общества эстонской культуры. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к общественной организации "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры". Административный истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ", - говорится в сообщении. Судебное заседание по делу назначено на 26 марта.

В управлении Минюста в Петербурге сообщили ТАСС, что иск был подан по просьбе самого общества эстонской культуры. "В 2023 году была проведена проверка, выявлен ряд нарушений, которые организация не смогла устранить, в итоге они написали нам письмо с просьбой о ликвидации", - рассказала специалист отдела некоммерческих организаций управления.

В Едином реестре проверок указано, что ведомство проводило плановую проверку организации в августе 2023 года. Было установлено, что ее устав не соответствует требованиям действующего законодательства РФ, при этом сами положения устава не соблюдались. Кроме того, общество не проинформировало управление Минюста об изменении сведений о себе в Едином госреестре юридических лиц и не представило ежегодную отчетность за 2020, 2021 и 2022 год. Также неуполномоченное лицо заключало от имени организации договоры.

Согласно информации на официальном сайте Санкт-Петербургского общества эстонской культуры, оно существует с 1992 года и занимается сохранением этнической самобытности проживающих в городе эстонцев, эстонского языка и национальных традиций, поддерживает связи с Эстонией в области культуры, науки и искусства. При обществе действуют языковые курсы, смешанный хор, фольклорная группа, до начала 2021 года выходила в свет газета Peterburi Teataja ("Петербургский вестник").