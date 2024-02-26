ПВО РФ уничтожила шесть снарядов РСЗО "Град" ВСУ над Белгородской областью

Атака произошла около 21:20 мск

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО "Град" Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"26 февраля около 21:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.