Во Владивостоке суд арестовал подозреваемую в убийстве человека с помощью поджога

Женщина будет находиться под стражей два месяца

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Владивостока заключил под стражу на два месяца подозреваемую в убийстве человека с помощью поджога, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Приморскому краю.

"Фигурантка взята под стражу сроком на 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее во Владивостоке было обнаружено тело 46-летнего мужчины со следами термического воздействия. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека общеопасным способом). Установлено, что к делу причастна 38-летняя знакомая погибшего.

По версии следствия, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.

По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, пожар произошел в двухквартирном доме. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Пожарные эвакуировали трех человек, включая ребенка, с огнем боролись 42 человека, не допустив перехода пламени на соседний дом.