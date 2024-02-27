На Алтае возбудили уголовное дело после того, как ребенка высадили из автобуса

Водитель высадил мальчика раньше нужной ему остановки, поскольку не пожелал везти дальше единственного пассажира

БАРНАУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса в Рубцовске высадил на мороз 14-летнего мальчика, который заплатил за проезд. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Уголовное дело возбуждено СК по Алтайскому краю по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщили в ведомстве.

Как информировала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, 14-летний мальчик из Рубцовска оплатил проезд, но водитель высадил его ранее нужной ему остановки, поскольку не пожелал везти дальше единственного пассажира - ребенка. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.