В Омске возбудили дело о халатности при оценке состояния дома с угрозой обрушения

В городе здание, в котором проживают 75 человек, до сих пор не расселили

ОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Омской области возбудили уголовное дело о халатности при оценке состояния аварийного многоквартирного дома, который может рухнуть из-за износа конструкций, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, трехэтажный жилой дом, расположенный на улице Энергетиков, 29а в Омске, находится в аварийном состоянии, в том числе осыпается кирпичная кладка, а несущие строительные конструкции могут рухнуть в любой момент, что представляет опасность для жизни и здоровья жильцов", - сказали в пресс-службе.

Несмотря на неоднократные жалобы жильцов, дом до сих пор не расселен. Ранее в прокуратуре Омской области сообщили ТАСС, что ведомство подало иск в суд в интересах 75 человек с требованием принять соответствующие меры. При проведении проверки было установлено, что уполномоченные органы в течение долгого времени не проверяли здание на предмет аварийности. После прокурорского вмешательства выявили признаки его аварийности и неудовлетворительное состояние несущих конструкций.