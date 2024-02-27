На Алтае гендиректора ответственной за строительство ФОКа компании обвинили в подкупе

По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения составила 3,5 млн рублей

БАРНАУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Генерального директора компании, заключившей концессионное соглашение с Министерством спорта Алтайского края, согласно которому должны были построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Барнауле по нацпроекту, обвинили в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении директора двух коммерческих организаций Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в особо крупном размере)", - сообщили в ведомстве.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, сумма "заявленного" подкупа за продление сроков строительства и предоставления авансовых платежей подрядчикам составляет 3,5 млн рублей. При этом в СУ СК уточнили, что из этой суммы обвиняемый с 2022-го по 2023-й год частями получил 2 млн рублей от руководителей подрядных организаций. Антошкина также добавила, что при проведении расследования уголовного дела на имущество обвиняемого общей стоимостью более 10 млн рублей наложили арест. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Барнаула.

В октябре 2021 года было заключено концессионное соглашение между Министерством спорта Алтайского края и ООО "Иносиб", предусматривающее возведение по национальному проекту "Демография" физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой, 42 в Барнауле.

Ранее инициировать уголовное преследование руководителей коммерческих организаций, похитивших свыше 148 млн рублей, выделенных на строительство социального объекта, потребовал заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Строительство выполнялось обществами с ограниченной ответственностью "РСО-Стандарт" и "Транс-логистик". Однако значительная часть работ, предусмотренная проектно-сметной документацией, не была выполнена, а проведенные работы не соответствовали проекту, строительным нормам и правилам.