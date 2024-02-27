В Карелии пострадал матрос из-за попадания на рыборазделочную линию

Работник получил тяжелые травмы

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 февраля. /ТАСС/. Государственная инспекция труда Карелии расследует тяжелый несчастный случай с матросом рыболовецкого судна в акватории Баренцева моря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инспекции труда.

"На борту рыболовецкого судна в акватории Баренцева моря работник получил серьезные, тяжелые травмы.<...> Проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

По его словам, матрос работал за разделочной линией и сам забрался в приемный бункер, для того чтобы очистить его от забившейся рыбы. Второй работник не убедился в том, что матрос после очистки покинул бункер, и снова запустил механизм. Пострадавшего придавило задвижкой приемного бункера рыборазделочной линии.

По результатам расследования госинцспекция труда республики сделает выводы о причинах и обстоятельствах несчастного случая.

Судно, на котором работает пострадавший матрос, принадлежит АО "Альтернатива", зарегистрированному в поселке Чупа Лоухского района Карелии, говорится в сообщении.