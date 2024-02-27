На Кубани в ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух иномарок на трассе в Динском районе Краснодарского края привело к гибели мужчины и двухлетней девочки, еще трое человек госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"На автодороге "ст. Динская - ст. Старомышастовская" водитель Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe. В результате ДТП погибли 41-летний водитель и двухлетняя пассажир "Хендай Акцент". Двое пассажиров легковушки и водитель кроссовера госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля без использования детского удерживающего устройства. Проводится проверка.