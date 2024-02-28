В Приангарье пожар в магазине стройматериалов перекинулся на торговый центр

Общая площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в магазине стройматериалов, после чего перекинулся на торговый центр в поселке Чунский Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

"В 01:45 (20:45 мск) поступило сообщение о том, что в поселке Чунский на улице Ленина горит одноэтажное здание магазина стройматериалов. Затем огонь перешел на соседнее трехэтажное здание торгового центра. Общая площадь пожара - 1 080 кв. м. Погибших, травмированных нет", - отметили в региональном ГУ МЧС.

Для тушения возгорания из Тайшета прибыл пожарный поезд. В ликвидации пожара задействовали 19 человек и 7 единиц техники.

Позже в МЧС России сообщили, что пожар локализовали.

В новость внесены изменения (05:23 мск) - добавлена информация о локализации пожара.