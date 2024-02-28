В Петербурге задержали двоих мужчин за стрельбу из автомата из окна квартиры

Пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Два человека были задержаны в Санкт-Петербурге за стрельбу из автомата из окна квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

"Сотрудники СОБР Росгвардии задержали двух граждан, стрелявших из автомата из окна квартиры. <...> Из квартиры изъят предположительно светозвуковой автомат СХ-АК-103 7,62х39. Задержанные переданы сотрудникам полиции. В результате задержания пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о стрельбе из окна квартиры дома №22, корпус 1, на проспекте Маршала Захарова поступила ночью. Резервная группа СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии совместно с полицейскими установила квартиру, из которой стреляли, затем сотрудники СОБР вскрыли дверь и задержали двух мужчин в возрасте 38 и 39 лет, находящихся в помещении состоянии алкогольного опьянения.