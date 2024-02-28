В Краснодаре участника инцидента со стрельбой на свадьбе оштрафовали на 100 тыс. рублей

Полицейские также составили 32 протокола об административных правонарушениях на 11 правонарушителей

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Суд оштрафовал одного из участников инцидента со стрельбой во время празднования свадьбы в Краснодаре на 100 тыс. рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники УМВД России по городу Краснодару завершили проверочные мероприятия по фактам нарушения правил дорожного движения и общественного порядка участниками свадебного кортежа. Одному из нарушителей - жителю станицы Ладожской Краснодарского края - решением суда назначен штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, полицейскими также были установлены личности 11 правонарушителей, на них составлено по различным статьям 32 протокола об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о хулиганстве с применением оружия в отношении 22-летнего участника свадьбы в Краснодаре. Инцидент произошел 24 февраля. По версии следствия, мужчина в присутствии большого количества людей у дома по улице Душистой произвел из оружия несколько выстрелов в воздух. Также автомобили участников свадебного кортежа перегородили проезжую часть Ейского шоссе, заблокировав движение транспорта, включая возможность проезда автомобилей экстренных служб.