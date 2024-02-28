В Красноярске экс-замглавы района приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку

Также суд оштрафовал Владимира Карнаухова на 3 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Красноярска приговорил бывшего первого заместителя главы Богучанского района Красноярского края Владимира Карнаухова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятку в 3 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

"Октябрьский районный суд г. Красноярск вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы Богучанского района Красноярского края Владимира Карнаухова. Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток). <...> С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Суд установил, что в 2016-2017 годах подсудимый, будучи должностным лицом, вместе с главой Богучанского района Александром Бахтиным и руководителем "Муниципальной службы заказчика" получили от предпринимателей взятки на сумму около 3 млн рублей. "Денежные средства передавались через посредника и предназначались за оказание содействия в заключении по итогам торгов муниципальных контрактов для обеспечения социальных нужд района - строительство и ремонт детских садов, школ, дорог, котельных, коммунальных сетей", - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении бывшего главы районной администрации Бахтина еще находится в производстве суда.

Богучанский район Красноярского края - одна из самых богатых природными ресурсами территория региона. Здесь заготавливают ангарскую сосну. В районе известны месторождения каменного угля, торфа, железа, марганца, титана, алюминия, песков для бетона и других ископаемых.