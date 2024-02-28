ВСУ за сутки около 70 раз обстреляли Белгородскую область

Никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки около 70 раз наносили удары по Белгородской области из артиллерии, минометов и танков, используя в том числе реактивные системы залпового огня. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадавших нет.

"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 10 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет. Над селами Новая Деревня, Салтыково, Киселево, поселками Разумное и Дубовое системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. Никто не пострадал. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное - поврежден один автомобиль", - написал он.

По его словам, обстрелам из минометов подвергся Грайворонский городской округ, по окраине села Безымено выпущено 9 минометных снарядов. "В селе Луговка обнаружен и изъят сотрудниками ОМВД разгонный блок от ракеты - устройство опасности не представляет. В селе Козинка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В селе Мокрая Орловка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.

Помимо этого, в поле рядом с поселком Мичуринский Корочанского района обнаружен и обезврежен взрывотехниками упавший БПЛА самолетного типа.

Говоря о Шебекинском городском округе, губернатор уточнил, что по селу Новая Таволжанка выпущено семь минометных снарядов, по селу Муром - шесть снарядов из РСЗО "Град" и два танковых снаряда, по селу Середа - девять минометных снарядов, по селу Шамино - восемь снарядов из РСЗО "Град", по МАПП "Шебекино" - пять минометных снарядов, по поселку Красное - один минометный снаряд. "На территории округа системой ПВО сбито 3 БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - добавил он.