В Красноярском крае выявили превышение норматива по выбросам на предприятии "Русала"

Предприятию выдали предписание на устранение нарушений

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Нарушение природоохранного законодательства, в том числе норматива по выбросам, выявлено на Ачинском глиноземном комбинате ("Русал Ачинск") в Красноярском крае. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"Мы завершили внеплановую проверку предприятия АО "Русал Ачинск". Выявили ряд нарушений: нормативы по выбросам в воздух превышены, газоочистное оборудование используется не по правилам, производственный экологический контроль выполнен не в полном объеме, план мероприятий по уменьшению выбросов в плохую погоду разработан с нарушением природоохранного законодательства", - написала Радионова. По ее словам, предприятию выдано предписание на устранение нарушений.

В начале 2024 года жители Ачинска составили коллективное обращение в связи с неблагополучной экологической ситуацией в городе. Под ним подписались 4 тыс. человек. Люди жаловались на слой коричневой пыли на снегу, неприятный химический запах. В начале февраля в Ачинске было зафиксировано превышение предельно допустимых концентрации (ПДК) некоторых химических веществ. Проверка проводилась в районе южной промзоны города, где находится "Ачинский цемент" и "Русал Ачинск" (Ачинский глиноземный комбинат).

Ачинский глиноземный комбинат принадлежит компании "Русал", это крупнейший производитель глинозема в России. Производственная мощность комбината - 1,069 млн тонн глинозема в год.