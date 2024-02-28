Электрички на Киевском направлении МЖД задерживаются из-за схода колесных пар состава

Пострадавших нет, пассажиры выведены из поезда через головной вагон

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-4 задерживаются из-за схода с рельс колесных пар одного из составов. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"В 11:52 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошел сход колесных пар в середине состава пригородного поезда №6683 Марьина Роща - Апрелевка. Пострадавших нет. Пассажиры выведены из поезда через головной вагон", - значится в публикации.

Отмечается, что на место направлен восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное. "На Московской железной дороге создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. Причины произошедшего устанавливаются. На время восстановительных работ задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области", - добавили в компании.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и заявляет, что принимаются необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.