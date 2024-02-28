Возгорания на станциях столичного метро "Фрунзенская" и "Парк культуры" нет

Станции работают в штатном режиме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пожарные не обнаружили возгорания на станциях столичного метро "Фрунзенская" и "Парк культуры", сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

Ранее о возгорании сообщили некоторые СМИ. "Были проведены работы по проверке вызова на соответствие. Вызов оказался ложным. Станции метрополитена работают в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

В оперативных службах агентству уточнили, что пожарным поступила информация о задымлении в переходе между кольцевой и Сокольнической линиями метро. Внешних признаков дыма не обнаружено.