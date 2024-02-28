Суд в Петербурге отправил в изолятор водителя за дрифт по Дворцовой площади

Срок административного ареста составил пять суток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге арестовал на пять суток водителя, устроившего скоростной заезд на личном автомобиле по Дворцовой площади. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга привлечен к ответственности Александр Иванов по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - говорится в сообщении.

Из протокола следует, что в ночь на 28 февраля Иванов катался по Дворцовой площади за рулем личного Hyundai Solaris. Мужчина открыл окно автомобиля, высунулся в него и начал громко и нецензурно ругаться. Со слов самого нарушителя, признавшего вину, он подъехал к площади послушать музыку, после чего начал ездить по кругу, при этом первый круг проехал со скоростью 40-50 км/ч, а на втором разогнался до 120 км/ч.

Ранее ТАСС сообщал о двух похожих происшествиях на главной площади Петербурга. 16 февраля полиция задержала на Дворцовой 22-летнего неработающего жителя Всеволожского района Ленобласти, который в состоянии алкогольного опьянения нарезал круги на каршеринге вокруг Александровской колонны, он был отправлен под арест на 10 суток. 19 февраля суд назначил 5 суток ареста 19-летнему приезжему из Москвы, который также совершал опасные маневры на площади, снимая их на видео для публикации в своем блоге.