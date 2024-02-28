Росприроднадзор не нашел источник загрязнения нефтепродуктами канала в Калмыкии

Площадь загрязнения составила 1,4 тыс. кв. м

ЭЛИСТА, 28 февраля. /ТАСС/. Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора не нашло источник загрязнения нефтепродуктами акватории канала в Лагани. Об этом ТАСС сообщила и.о. заместителя руководителя управления Дарья Галкина.

"В ходе выездного обследования информация подтвердилась, выявлено загрязнение нефтепродуктами акватории канала Лаганский банк в виде маслянистой пленки с радужными полосами. Органолептически ощущался запах нефтепродуктов. На момент осмотра вод объекта площадь загрязнения составила 1,4 тыс. кв. м. Источник загрязнения не установлен", - говорится в сообщении.

Специалистами ФГБУ "Севкасптехмордирекция" отобраны пробы природной воды, проводятся их лабораторные испытания. "По результатам исследований Межрегиональным управлением будут приняты меры в рамках полномочий, а также будет дана оценка негативного воздействия на водный объект", - добавила и.о. заместителя руководителя управления.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что выявлено загрязнение нефтепродуктами канала Лаганский банк в городе Лагань, водоем гидравлически связан с Каспийским морем. На момент осмотра загрязнение находилось в границах береговой полосы, его площадь составила 1,4 тыс. кв. м.