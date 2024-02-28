В Астрахани произошел пожар в административном здании

В ликвидации огня участвуют 27 человек и 9 единиц техники

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Кровля и внутренняя отделка горят в административном здании в Астрахани, объявлен повышенный ранг пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 21:51 мск в Главное управление поступило сообщение о возгорании кровли и внутренней отделки в административном здании по адресу: Советский район, город Астрахань, улица Адмирала Нахимова, 20 б. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

На месте от МЧС работают 9 единиц техники и 27 человек личного состава. Пострадавших нет. Информация уточняется.

Позже в Telegram-канале МЧС России сообщили, что пожар локализован на площади 90 кв. м.

"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Астрахани. Горит административное здание на 90 кв. м. Самостоятельно на улицу вышли четыре человека, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (23:46 мск) - обновлена площадь пожара; добавлена информация о локализации пожара.