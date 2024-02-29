В Кургане в отношении жителя возбудили дело за кибератаки на сайты российских вузов

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы

ТАСС, 29 февраля. Правоохранительные органы Кургана выявили хакера, совершившего кибератаки на сайты российских госуниверситетов для получения доступа к их ресурсам для генерации криптовалюты. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Курганской области были получены данные об умышленном использовании 42-летним курганцем вредоносной компьютерной программы, предназначенной для несанкционированного блокирования или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Кибератаки хакер производил с домашнего ноутбука на сайты образовательных учреждений, в основном - российских государственных университетов, целью взлома являлось получение доступа к их ресурсам для генерации криптовалюты. <...> Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.