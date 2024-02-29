СК Армении предъявил обвинения задержанному на границе военному из Азербайджана

Руслана Панахова обвиняют в попытке покушения на диверсию, покушении на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти, ношении и транспортировке огнестрельного оружия

ЕРЕВАН, 29 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Армении предъявил военному из Азербайджана, задержанному накануне на границе, обвинения в попытке устроить диверсию и других нарушениях армянского законодательства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Уголовное дело было возбуждено в отношении военнослужащего ВС Азербайджанской Республики Руслана Эльданис-оглу Панахова по обвинению в попытке покушения на диверсию, покушении на убийство способом, опасным для жизни других лиц, а также покушении на убийство по мотивам национальной, религиозной ненависти, нетерпимости и вражды, незаконном ношении и транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов, контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов и о незаконном пересечении государственной границы Республики Армения", - говорится в сообщении.

28 февраля Служба нацбезопасности Армении сообщила о задержании азербайджанского военнослужащего на границе двух стран. Позднее пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что военнослужащий азербайджанской армии Руслан Панахов заблудился на территории Лачинского района на границе с Арменией из-за плохих погодных условий.