Неизвестные ограбили участников вечеринки россиян в Лимасоле

Злоумышленники пока не задержаны

НИКОСИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Четверо неизвестных совершили вооруженное ограбление в кипрском курортном городе Лимасол во время большой вечеринки, в которой участвовало около 30 русскоязычных граждан. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Христос Андреу. По его словам, происшествие произошло в среду вечером в районе Агиос Георгиос Аламанос на территории частного владения. "Это владение, насколько нам известно, принадлежит россиянину, и участниками вечеринки в основном являлись россияне", - заметил собеседник.

Как рассказал Андреу, четыре человека в капюшонах с короткоствольными ружьями и пистолетами в районе в 21:30 вошли в помещение, где проходила вечеринка, произвели выстрелы в воздух, заставив всех присутствующих лечь на пол. Затем злоумышленники связали посетителям руки пластиковыми стяжками, отобрав у них кошельки, мобильные телефоны, часы, ключи от машин. "Это довольно необычное дело, когда совершается ограбление такого большого числа людей, собравшихся в одном месте. На Кипре это большая редкость, на самом деле, такое произошло впервые", - рассказал представитель полиции Кипра. По следам преступления недалеко от места происшествия правоохранителями была найдена небольшая сумка с мобильным телефоном и ключами от машины одного из ограбленных, продолжил он.

Андреу указал, что двум оказавшим сопротивление гражданам преступники нанесли травмы. "Но их жизни ничто не угрожает, травмы не опасные", - добавил представитель полиции. На месте работает большая команда следователей, ведется опрос свидетелей. Злоумышленники пока не задержаны. Украденное ими имущество оценивается в €20 тыс. Дело находится под личным контролем начальника департамента полиции Лимасола.