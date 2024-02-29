Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в теракте на железной дороге

По версии следствия, Богдан Бондарев поджег релейный шкаф на перегоне между железнодорожными станциями Сергиево и Стрельна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 21-летнего местного жителя, который поджег релейный шкаф на пригородной железной дороге в сторону Петергофа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе города.

"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богдана Бондарева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Срок меры - 27 апреля", - говорится в сообщении.

О задержании фигуранта ТАСС сообщал накануне. Как установило следствие, 10 февраля Бондарев поджег релейный шкаф на перегоне между железнодорожными станциями Сергиево и Стрельна, создав опасность гибели человека и причинения иных тяжких последствий. По версии правоохранителей, молодой человек преследовал цель устрашить население.

Как следует из материалов дела, при обыске у Бондарева обнаружили изготовленные им 16 агитационных листовок с негативной характеристикой президента России.