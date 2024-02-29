Мужчина выжил, упав на пути на станции метро "Таганская" в Москве

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пассажир упал на пути на станции "Таганская" Московского метрополитена. Мужчина жив и передан медикам, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Мужчина упал на пути на станции метро "Таганская". Его достали и передали медикам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось о сбое в движении поездов из-за человека на пути. Позже движение было восстановлено.