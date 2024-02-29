В Замбии из-за засухи объявлен режим национального бедствия

Президент страны Хакаинде Хичилема заявил, что из-за погодных условий пострадали 84 округа республики из 116

ПРЕТОРИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Режим национального бедствия объявлен в Замбии в связи с сильной засухой. Об этом сообщил президент страны Хакаинде Хичилема.

"С тяжелым сердцем мы объявили режим национального бедствия и чрезвычайную ситуацию, поскольку наша страна сталкивается с сильной засухой, вызванной погодным явлением Эль-Ниньо, - написал глава государства в Х (ранее Twitter). - Длительная засуха повлияла как на продовольственную, так и на энергетическую безопасность Замбии, которые являются нашими ключевыми приоритетами".

Хичилема заявил, что от засухи пострадали 84 округа страны из 116. "Каждый второй гектар посевных площадей уже испытал на себе последствия отсутствия влаги, - подчеркнул он. - Правительство будет работать над тем, чтобы увеличить импорт кукурузы и других продуктов питания для избежания их дефицита".

Президент также обратился к мировому сообществу. "Мы призываем всех наших местных и международных партнеров использовать любые имеющиеся излишки продовольствия для оказания помощи, - заявил Хичилема. - Некоторые партнеры уже заявили о своем намерении предложить свою поддержку, включая ООН".

Недостаток дождей также создал угрозу нехватки электроэнергии из-за падения объемов ее выработки на крупнейшей в Замбии ГЭС "Кариба".