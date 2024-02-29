Рослесхоз прогнозирует высокий риск весной природных пожаров на юге России

В частности речь идет о Краснодарском крае и Астраханской области

САРАТОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Высокий риск природных пожаров прогнозируется в апреле и мае 2024 года на юге России, в частности в Краснодарском крае и Астраханской области. Об этом ТАСС сообщил замруководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

"У нас на апрель-май на юге России - Краснодарский край, Астраханская область - высокий риск пожароопасный", - сказал собеседник агентства после проходившего в Саратове совещания Федерального агентства лесного хозяйства в Приволжском федеральном округе.

По его словам, прогноз позволяет регионам подготовиться к возможным пожарам, в том числе провести мероприятия по охране лесов от возгораний. На совещании Спиренков отметил, что пожароопасный сезон в России уже начался.