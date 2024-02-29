Столичный аэропорт Сербии закрыли после сообщения о минировании

Взлетно-посадочную полосу заблокировали, ожидаются значительные задержки и отмены рейсов

БЕЛГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Белградский аэропорт Никола Тесла приостановил работу после сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту временно приостановлено авиасообщение, поскольку безопасность пассажиров и персонала является приоритетом", - заявили в пресс-службе, добавив, что "весь персонал аэропорта ведет совместную работу со специальными службами".

По информации издания Blic, в 19:15 (21:15 мск) было получено анонимное сообщение о минировании самолета авиакомпании Wizz Air, который должен был вылететь в Барселону. Экипаж воздушного судна принял решение о немедленной эвакуации пассажиров, для чего были выпущены аварийные надувные трапы. Взлетно-посадочная полоса заблокирована, ожидаются значительные задержки и отмены рейсов.