Истребитель ВС Мьянмы потерпел крушение

По данным The Straits Times, упавший самолет был учебно-боевой модификацией российского многоцелевого истребителя МиГ-29

БАНГКОК, 1 марта. /ТАСС/. Истребитель вооруженных сил Мьянмы потерпел крушение по причине технической неисправности. Об этом сообщила газета The Straits Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление военного правительства страны.

По информации издания, упавший 29 февраля самолет был учебно-боевой модификацией российского многоцелевого истребителя МиГ-29. Воздушное судно разбилось вблизи города Магуэ в центральной части страны "из-за технической неисправности". Пилоту удалось успешно катапультироваться. Это третий самолет, потерпевший крушение за последние четыре месяца. Предположительно, это был МиГ-29УБ - двухместная учебно-боевая модификация многоцелевого истребителя четвертого поколения российского производства.