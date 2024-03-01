Bild: в Германии военнослужащий застрелил четверых человек

По данным газеты, полиция не исключила, что в машине подозреваемого могут быть взрывчатка и боеприпасы

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате стрельбы в населенном пункте Шессель (федеральная земля Нижняя Саксония). Как сообщила газета Bild, подозреваемый - военнослужащий.

По предварительным данным, преступление было совершено в ночь на пятницу в частном доме. Издание в качестве мотива называет возможные семейные разногласия. При этом остается неизвестным, кем стрелявший приходится жертвам.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Полиция не исключает, что в его машине могут быть взрывчатка и боеприпасы. Проводятся обыски в военной части близ города Ротенбург, где, вероятно, служил злоумышленник, пишет Bild.