В Севастополе объявили воздушную тревогу

По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Воздушная тревога", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что в городе работает система ПВО.

Развожаев отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Он также попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.