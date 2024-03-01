В Белоруссии заявили, что латвийские силовики избили и вытеснили в страну беженца из Сирии

Иностранец госпитализирован с многочисленными гематомами и обморожением пальцев обеих ног, отметили в комитете

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Латвийские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию через калитку для прохода животных беженца из Сирии. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Белорусские пограничники 29 февраля вблизи калитки для животных в латвийском пограничном заграждении обнаружили иностранца в изможденном состоянии. Военнослужащие немедленно вызвали медиков, которые своевременно оказали мужчине помощь. Сириец рассказал, что его задержали латвийские силовики. Несмотря на то, что мужчина не оказывал никакого сопротивления и просил о помощи, военные жестоко избивали его, нанося удары по голове, животу и спине. А затем вывезли беспомощного беженца на границу и вытолкнули через калитку для животных на белорусскую территорию", - говорится в сообщении.

Иностранец госпитализирован с многочисленными гематомами и обморожением пальцев обеих ног.

Латвийские, литовские и польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию стремящихся попасть в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. В 2023 году белорусская сторона пресекла вытеснение около 35 тыс. беженцев, годом ранее - порядка 31 тыс. С начала миграционного кризиса в 2021 году на белорусской территории в непосредственной близости от польской границы обнаружены тела 22 беженцев, латвийской - 13 и литовской - 9.