Жителя Челябинской области осудили на 13 лет за госизмену

Мужчина по заданию спецслужб Украины передавал сведения о ходе частичной мобилизации

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области виновным в передаче спецслужбам Украины данных о ходе частичной мобилизации и пропаганде среди россиян добровольной сдачи в плен и назначил наказание в виде 13 лет в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Житель Челябинской области признан судом виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ст. 275 УК России (государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе. В качестве дополнительного наказания назначено ограничение свободы на срок один год с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет на 3 года.

Ранее УФСБ России по Челябинской области было установлено, что мужчина по заданию спецслужб Украины передавал сведения о ходе частичной мобилизации и проводил среди жителей региона, подлежащих мобилизации, пропаганду добровольной сдачи в плен вооруженным силам Украины. Кроме того, по данным суда и следствия, гражданин размещал в социальной сети публичные призывы к совершению теракта.