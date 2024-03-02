СМИ: житель Киева может быть причастен к торговле ядами и смертям десятков британцев

Как сообщает Би-би-си, Леонид Закутенко с конца 2020 года отправляет в разные страны наборы с рецептурными лекарствами, которые могут вызвать смерть при неправильном употреблении

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Житель Киева Леонид Закутенко может быть причастен к смертям десятков жителей Великобритании, покупавших отравляющие вещества в интернете. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си, которая провела расследование.

Би-би-си подтвердила, что две 54-летние британки, приходившиеся друг другу сестрами, умерли от отравления веществом, которое им продал Закутенко. По данным британских журналистов, житель Украины как минимум с конца 2020 года отправляет по почте в разные страны наборы, содержащие либо рецептурные лекарства, которые могут вызвать смерть при неправильном употреблении, либо опасное химическое вещество, оборот которого в Великобритании ограничен. По данным исследования, проведенного профессором Лондонского университета королевы Марии Амритой Алувалия, с 2019 года это вещество могло вызвать по меньшей мере 133 смерти на территории королевства.

Закутенко, к которому съемочная группа Би-би-си подошла, когда он ходил с посылками на почту, заявил, что не имеет отношения к торговле опасными веществами. "Это вранье. Я ничего не продаю", - сказал он, попытавшись закрыть рукой объектив телекамеры.

В мае 2023 года в Канаде был задержан 57-летний житель Торонто Кеннет Лоу, торговавший тем же веществом, что и Закутенко, и рекламировавший свои услуги на том же форуме. Помимо Канады расследования в отношении Лоу идут в Австралии, Великобритании, Италии, Новой Зеландии и США. В общей сложности, по предварительным данным, он продал около 1,2 тыс. наборов гражданам 40 стран, в том числе по меньшей мере 230 британцам. Лоу подозревается в причастности к смертям 93 граждан Соединенного Королевства. Ему предъявлены 14 обвинений в убийстве.