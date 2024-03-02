В ДНР в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета над Горловкой погибли два человека

Взрывчатку сбросили на гражданский автомобиль

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Сброс Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) повлек гибель двух человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В результате удара по Горловке двое погибших, раненых нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.

"Украинские каратели сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль около поселка Стальсбыт (Никитовский район Горловки). Есть пострадавшие и погибшие", - написал Приходько.

Он призывал горожан быть предельно внимательными ввиду применения противником беспилотной авиации для ударов по Горловке.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар был нанесен в 13:05.

В новость внесены изменения (14:20 мск) - добавлена информация о погибших.