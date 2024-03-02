В Туле в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал ребенок

Мальчику оказывают помощь в медицинском учреждении

ТУЛА, 2 марта. /ТАСС/. Шестилетний ребенок пострадал в аварии с участием четырех автомобилей, которая произошла днем в Туле. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тульской области.

"По предварительной информации, произошло столкновение четырех единиц транспортных средств. В настоящее время поступила информация о том, что в данном ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир - мальчик шести лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пострадавшему оказывают помощь в медицинском учреждении. Обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.